Johnny Quiñones desea suerte al Racing

El técnico conocido en nuestro medio como preparador de arqueros, afirma que él fue el real entrenador que dirigió al Racing desde la etapa distrital hasta la departamental y que se está retirando porque el presidente le dio las gracias por sus servicios. “Le deseo suerte al Racing, pero yo armé ese equipo desde la etapa distrital porque el señor Sánchez me dio la oportunidad, por lo cual yo le agradezco porque me permitió demostrar mis conocimientos y crecer como técnico. Reconozco también que hemos tenido las facilidades para trabajar y por eso salimos campeones en la distrital, provincial y departamental. Él tendrá sus razones para sacarme, yo respeto su decisión y espero que sea para bien. El fútbol es así, pero me voy satisfecho porque hice un buen trabajo”, expresó a Ahora Deportes.