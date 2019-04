Juan Mori dice que Flores busca reconocimiento

El delegado del club León de Huánuco ante la Liga Distrital, Juan Mori, informó a Ahora Deportes que Joel Flores y su junta directiva han asumido la conducción del club y que viene gestionando su reconocimiento.

“Flores es el nuevo presidente, yo he conversado con él y me ha prometido hacerse cargo y mantener el club, incluso ya les dio un adelanto a los jugadores y ellos lo han aceptado, yo voy a seguir como delegado y ahora van a gestionar su reconocimiento. Yo le advertí sobre su situación, que no puede asumir así nomás y él me ha respondido que va a solucionar gestionando su reconocimiento. Anoche (el lunes), estuvo en el estadio con los otros dirigentes, han conversado con los jugadores, les ha prometido pagarles todo lo se les debe, con ese compromiso lo han aceptado y de esta manera parece que la situación del club se va solucionando. Ojalá cumpla”, dijo Juan Mori.

Sobre el equipo, Mori afirmó que han designado al prof. Giovanni Figueroa como entrenador interino y que Flores va a traer otro de Lima, junto con cuatro jugadores más”, finalizó.