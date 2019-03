Judith Toribio candidata a jefa del IPD Huánuco

La maratonista olímpica huanuqueña visitó la redacción de Ahora Deportes para expresar su saludo al diario por su 24° aniversario.

En diálogo con reporteros de este diario, Judith Toribio dio cuenta que ha presentado su candidatura al cargo de presidenta del Consejo Regional del Deporte de Huánuco y tiene muchas posibilidades de ser designada.

“A invitación del gobernador regional Juan Alvarado, he presentado mi currículum con toda la documentación y requisitos que me acreditan para ejercer el cargo. He conversado personalmente con el profesor Alvarado y él me ha manifestado que ha elevado a la alta dirección del IPD mi expediente juntos con los de los otros dos candidatos y me indicó que me recomendará para mi designación”, dijo Judith Toribio. Añadió que todo está encaminado favorablemente para ella y en cualquier momento saldrá la resolución designándola en el cargo de confianza de presidenta del CRD Huánuco.

“De ser designada, tenemos un ambicioso proyecto para promover el deporte en la niñez y la juventud de todo el departamento, porque el deporte es primordial para el desarrollo integral de la persona”, señaló.