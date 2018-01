Con lágrimas en los ojos y casi desvaneciéndose por la impotencia y rabia que sentía, Zoraida Villodas Bravo informó que el viernes 29 de diciembre de 2017, el juez titular de Investigación Preparatoria de Ambo, Rolando Bustillos Cuba, dejó en libertad a Edgar Sadao Marcelo Castañeda (19), quien en estado de ebriedad abusó sexualmente de su menor hija en un descampado camino al barrio El Porvenir en Ambo.

Según refiere la afligida madre, Edgar Marcelo al ser interrogado por el Ministerio Publico confesó haberla ultrajado a la menor e incluso haberla ofrecido S/5 mil para que no siga con la denuncia, la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Ambo, a cargo del fiscal adjunto Lucio Santamaría Rodríguez con todas las evidencias del caso, como el certificado positivo del médico legista, además del testimonio de la menor en la Cámara Gessel, solicitó la prisión preventiva. Sin embargo, al final de la audiencia promediando la medianoche del viernes el Juzgado la desestimó. Se supo que la menor acudió al llamado por teléfono de una amiga quien en compañía de otro sujeto y el acusado estuvieron libando en el descampado donde el primero de abril de 2010 se produjo un aluvión, luego de unos minutos su amiga y el otro sujeto se alejaran dejándola sola con Edgar, quien la arrastró por la fuerza hasta un sector oscuro donde abusó sin compasión a pesar de sus súplicas.

“Pido justicia para mi hija, no quisiera pensar que el dinero sea todo en la vida, a mi el acusado y su mamá me ofrecieron S/5 mil para no continuar con la denuncia. El honor de mi hija que es huérfana de padre no tiene precio,” lamentó Zoriada, madre de la menor. El Ministerio Publico apeló la decisión del juez para que se resuelva en la instancia superior.