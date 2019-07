Juez Jorge Castañeda tuvo cita con prófugo César Hinostroza

Un nuevo audio revela una conversación entre el prófugo César Hinostroza Pariachi y el juez supremo provisional Jorge Castañeda Espinoza, magistrado que verá hoy el pedido de casación de Keiko Fujimori. En el audio difundido en un medio nacional, se percibe el nivel de afinidad y mucha cercanía en el trato de ambos interlocutores.

Jorge Castañeda (JC): ¿Aló?

César Hinostroza (CH): ¿Doctor Castañeda?

JC: Mi querido doctor cómo está, buenas tardes, qué tal.

CH: Le habla César Hinostroza.

JC: Sí, sí, sí, ya sé. Cómo está usted mi querido doctor.

Hinostroza intentaba saber por qué Castañeda lo buscaba. Entonces, quien fuera jefe de la Odecma y presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, revela que necesita un encuentro, pero tiene sumo cuidado de no develar el motivo a través la comunicación.

JC: Quería visitarle para conversar un rato en forma… en su despacho. Puedo ir más tarde o mañana temprano.

Hinostroza tiene mucha curiosidad y pide alguna pista del tema a discutir, pero Castañeda no libera información.

CH: Sobre uno de los casos que hemos votado o es otra cosa

JC: No, no, no, es otro tema.

Entonces Hinostroza le advierte que al día siguiente se pueden encontrar en su sala, ya que el titular Aldo Figueroa no estará. El mes pasado, Figueroa se apartó del caso Fujimori por cuestionamientos ante una presunta conexión con “Los cuellos blancos del puerto”.

CH: No te preocupes. Mañana Aldo Figueroa se va a una comisión con el presidente. Te llamamos para que completes sala.

JC: Ya, está bien, gracias.

De qué conversaron en la cita, solo Hinostroza y Castañeda lo saben. Lo que sí queda claro, es que a diferencia de otros interlocutores, Castañeda tuvo mucho celo de lo que hablaba con el hermanito.

