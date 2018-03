El juicio contra el exalcalde Jesús Giles, su ex teniente alcalde Clever Zevallos y otros regidores, que se ventila en el Juzgado Colegiado de Pasco por la toma violenta del terreno del Poder Judicial en Pillco Marca, está paralizado debido a una demanda que presentó la defensa del exalcalde ante la Corte Suprema.

El abogado de Giles, Ramiro Surichaqui Campos, presentó una demanda de excepción de improcedencia de acción en la etapa intermedia del proceso que no fue admitida por la Sala, por eso la defensa formuló una casación ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. La casación se presentó en octubre de 2017 y mientras que la Suprema no la resuelva quedará suspendido el trámite del proceso que estaba a punto de juicio oral.

Surichaqui explicó que la Suprema definirá un tema de fondo en el proceso porque debe resolver si Giles cometió delito cuando por atribución de sus funciones de alcalde firmó el acuerdo del Concejo Provincial que revirtió a la MP-Hco. el terreno cedido al Poder Judicial lo que generó la toma violenta del predio en Cayhuayna.

“En la casación pedimos que se determine si el deber legal constituye un acto ilícito”, señaló el abogado que dijo que siendo alcalde Giles no se pudo negar a ejecutar los acuerdos del Concejo.

Si la Suprema le da la razón a Giles se archivará el proceso respecto a las acusaciones de abuso de autoridad, usurpación, y otros. Pero quedará subsistente el delito de violencia a la autoridad por los hechos violentos en contra de efectivos policiales y la Fiscalía que protagonizó el exteniente alcalde Clever Zevallos como muestran los videos que registraron la toma violenta del terreno.