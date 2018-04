Los comerciantes esperan que en las próximas semanas el Poder Judicial resuelva a su favor el litigio sobre la compra y venta del Mercado Modelo de Huánuco que está en proceso judicial hace 11 años, desde 2007 cuando la gestión de Jesús Giles interpuso la nulidad de la compra, lo que entrampa la construcción de un nuevo centro de abastos.

Son 11 años y el juicio sigue en primera instancia. El dirigente Antonio Talenas señaló que en mayo a más tardar el juzgado debe emitir sentencia. Consideró que con las pruebas actuadas se espera un fallo a favor de los comerciantes. “No hay visos de que el Poder Judicial falle en contra del mercado, esperamos el fallo para proyectar la nueva construcción”, dijo.

El fallo en primera instancia es apelable y puede llegar hasta la casación si el Municipio de Huánuco decide impugnar una eventual sentencia a favor de los comerciantes.

Mientras tanto los comerciantes esperan el pronunciamiento del PJ. Talenas dijo que no hay interés del alcalde Aníbal Solórzano para conciliar con los comerciantes y poner fin al juicio. Desde el municipio señalan que no se puede conciliar porque la junta directiva no está reconocida legalmente debido a problemas en las elecciones.

Talenas culpó al comité electoral por realizar observaciones tras la elección. Hace 2 años y 4 meses que el mercado tiene una junta directiva no reconocida porque la elección está judicializada. El dirigente señaló que en diciembre culmina el mandato y se debe convocar a nuevas elecciones. “En octubre debe haber una asamblea donde se designará al nuevo comité electoral”, dijo.

El 2007 la gestión de Giles en la MP-Hco. pidió al PJ anular la compra venta del Mercado Modelo. Pese a ello los comerciantes pagaron a la MP-Hco. que invirtió el dinero en el estadio municipal.