El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, informó que luego de realizar una evaluación de sus 17 meses de gobierno, anunciará cambios para que 2018 sea un año de mayor crecimiento y política- mente diferente. Durante un pronunciamiento realizado en Palacio de Gobierno, refirió que luego que el Congreso desestimó la vacancia presidencial se puede decir con tranquilidad que la democracia peruana “permanece en pie, digna y fortalecida”. “Con el invalorable respaldo de la ciudadanía, decidí enfrentar el desafío, con la verdad y la razón de los argumentos a la mera fuerza de unos votos que se presentaban como aplastantes, pero que carecían realmente de sustento y dejaban entrever antidemocráticas intenciones”, agregó.

Kuczynski señaló que las convicciones democráticas de los peruanos “fueron sometidas a una prueba extremadamente difícil” y destacó el importante rol y determinación que tuvieron los parlamentarios “de prácticamente todas las tiendas políticas” en el rechazo a la moción de vacancia presidencial. “Mujeres y hombres que supieron poner al Perú y a sus conciencias por encima de nuestras diferencias, actuando a la altura de tan exigentes circunstancias. Para ellas y ellos: mi reconocimiento, mi gratitud y mi respeto”, añadió.

Del mismo modo, Kuczynski se refirió a los parlamentarios que aun con críticas lo respaldaron y a aquellos que no lo hicieron. “Quiero decirles que los he escuchado con humildad y atención, y que he tomado debida nota de lo que han expresado”, anotó. Asimismo, se dirigió a los peruanos que “de diversas formas y desde todos los rincones de nuestro país, salieron a defender el orden constitucional”.

Unión y confianza

En otro momento, comentó que tuvo el privilegio de “ser testigo de lo que puede lograrse, sin que importe lo adverso de las circunstancias, cuando se actúa con unión, lealtad y valor”. “La confianza que han vuelto a depositar en mí no será defraudada”, expresó Kuczynski al señalar que llevará al país “por el camino del desarrollo y del crecimiento, promoviendo una mejor calidad de vida, con más oportunidades, mayor seguridad y nuevos empleos”.