El presupuesto que el Ministerio de Agricultura destinó a nivel nacional para la compra de papa blanca a los productores fue de 50 millones de soles. Huánuco fue probablemente el departamento mayor beneficiado con este presupuesto, ya que Agro Rural compró papa hasta por 15 millones de soles. Sin embargo, lamentablemente, cuando se trata de dinero del estado casi siempre hay un lado oscuro. En este caso, como este diario lo informó en su momento, cientos de pequeños productores no lograron vender su producción por una serie de irregularidades.

En primer lugar, las inconsistencias empezaron con los responsables de realizar el empadronamiento a los pequeños productores, que fueron los representantes de las mismas agencias agrarias. Estos padrones, según denuncian los agricultores, se realizaron en oficina y no el campo, como se supone debió ser. De acuerdo a la información registrada en los padrones, se falseó mucha información, ingresando a intermediarios y acopiadores como pequeños productores. Gracias este acto totalmente irregular y delictivo, miles de pequeños paperos se han visto mucho más afectados. No solo es el costo de la cosecha perdida, sino también el costo de la movilidad de traslado de la papa desde sus zonas de origen hasta los lugares de acopio, para que les digan que no les comprarán.

El trabajo de supervisión fue nulo o escaso en el mejor de los casos. Todo parece indicar que no hubo ninguna intención de hacer las cosas bien, mejor dicho hubo toda la intención de hacer las cosas de manera irregular. Todos los funcionarios que participaron en este proceso deberían ser investigados. Se trata de actas firmadas por responsables que pueden ser rastreadas e investigadas. No es posible que se estafe así al Estado y a la población.

Habría que investigar también si los exdirigentes paperos, que participaron en el paro, tuvieron algún papel activo en estos hechos delictivos. Todos los participantes deben de ser identificados y severamente sancionados. No podemos seguir tolerando estos actos de corrupción.