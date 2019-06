La Copa Bicentenario aún no está confirmada

Una vez finalizado el Torneo Apertura, los 18 equipos más los 12 de la Liga 2 (Segunda Profesional), participación en el torneo denominado Copa Bicentenario, con el objetivo que los equipos se mantengan en actividad durante la disputa de la Copa América 2019. Pero aparte de llevarse la Copa Bicentenario, el campeón se hará acreedor a un cupo para la Copa Sudamericana de 2020.

La FPF programó el inicio de este torneo para el 21 del presente. Al representante de Huánuco, Alianza UDH, le ha tocado jugar un triangular de ida y vuelta con el Sport Loreto de Pucallpa y el Unión Comercio de Moyobamba.

Sin embargo, el delegado del club azulgrana, informó que aún no está confirmado que va a comenzar ese día, porque aún no se definen varios aspectos de la organización, como por ejemplo la financiación del campeonato porque los clubes no están en condiciones de asumir los costos de su participación, además de otros temas de importancia.

El dirigente aliancista señaló que esperan que finalice el Apertura para aclarar los temas que aún faltan. La mayoría de los clubes de la Liga 1 no están de acuerdo en jugar en este torneo.

Leyenda: Copa Bicentenario