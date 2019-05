Para el técnico interino de Alianza Lima, Víctor Reyes, su equipo fue generoso en el despliegue que hizo sobre el campo, que Alianza UDH no fue mejor y que la diferencia fueron los goles.

“Hoy fuimos un equipo generosos por el despliegue que hicimos dentro del campo, porque creamos muchas situaciones de gol que si las convertíamos, ganábamos por goleada. La diferencia fue esa, ellos tuvieron sus oportunidades y las aprovecharon, nos hicieron los dos goles en los momentos cuando más teníamos la pelota. Los goles marcaron la diferencia y nos ganaron por eso, pero no porque fueron mejores, sino porque fueron efectivos. Pero me voy tranquilo porque el equipo funcionó como queríamos y me parece que pudimos empatarlo porque en los últimos minutos los arrinconamos”, expresó.