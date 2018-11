“La intromisión política se dio en el inicio de la Ley”

Marisa Glave, congresista de la República, señaló que el derogar la Ley de Fortalecimiento de la FPF no es una intromisión, por lo que la FIFA no debería suspender a la FPF.

“El derogar esta disposición no es una intromisión, es al revés. El permitir a la Asamblea de Bases que decidan ellos cuál es el plazo del mandato de Edwin Oviedo o si quieren ampliarlo o no”, afirmó en Fox Sport Radio Perú.

Glave agregó que “la norma presentada por la Comisión de Educación plantea dos modificaciones, habla de la relación entre el IPD y la FPF, por lo que no veo ningún problema para que la FIFA pueda hacer algo y segundo que ninguna persona puede estar fuera del marco de la ley”, dijo.

Finalmente, dijo que “La intromisión de la política en el funcionamiento de la FPF se dio en el inicio de la Ley. La misma que tenía un nombre propio, esta decisión no debió ser del Parlamento, esa debió ser una decisión de las bases”, expresó.