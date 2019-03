La nuevas caras de Gareca

El pasado viernes 8 de marzo, Ricardo Gareca anunció la lista de convocados de la Selección Peruana para los partidos amistosos frente a Paraguay y El Salvador, próximos a realizarse en Estados Unidos. Durante toda la conferencia se observó al profesor sumamente calmado y seguro de lo que ofrecerá la Selección, a pesar de los resultados y rendimiento de la última fecha FIFA. Sobre el papel, no hay muchas sorpresas. El comando técnico argentino decidió mantener la base y sobre esta añadir algunas nuevas caras que le pueden ofrecer algo distinto a la Selección y que puedan aumentar las probabilidades de Perú en la Copa América.

El primero es Alexis Arias. En este caso, me parece que todos podríamos coincidir en que su convocatoria caía de maduro. Grandes actuaciones durante los últimos años en un Melgar que ha sabido ser protagonista de todos los torneos. Aporta mucha dinámica, despliegue, quite y juego en el conjunto arequipeño y espera también poder hacerlo en la bicolor.

Luego aparece Beto Da Silva. En la eterna búsqueda del reemplazante de Paolo Guerrero de cara al futuro los nombres siempre eran dos: El mencionado y Raúl Ruidiaz. El segundo ha contado con una gran cantidad de oportunidades que no han sido del todo aprovechadas; sin embargo, su gran cantidad de goles en tierras norteamericanas hace que sea el reemplazante natural del “Depredador”. El caso de Da Silva es distinto, absolutamente nadie puede dudar del talento que demostró en Sporting Cristal y que lo llevó a ser parte de grandes equipos del fútbol mundial como el PSV y Gremio. A pesar de esto, su carrera nunca ha podido tener la explosión esperada por sus innumerables lesiones, las cuales no le permitieron encontrar un ritmo constante y sobretodo continuidad en alguno de sus equipos. Este año arribó a Lobos BUAP de la Liga MX, en el cual se ha consolidado como delantero titular, lo que no demoró en llegar a los ojos de Gareca que se la jugó por él.

Por último, se podría mencionar el nombre de Christofer Gonzáles, actual jugador de Sporting Cristal que arribó al club rimense luego de su buen desempeño en Melgar. En el conjunto de Claudio Vivas se acomoda por la banda izquierda como un extremo que busca siempre encarar para adentro. No obstante, en sus inicios como futbolista conoció la posición de “10”, en la cual podría ser un valioso aporte a la Selección por el bajo rendimiento mostrado por Cueva en los últimos meses.

“El Tigre” va a utilizar estos amistosos como preparación para el torneo que todos estamos esperando y en el cual las expectativas por ver a Perú son altísimas. Tenemos un grupo accesible pero como es costumbre, no nos podemos confiar ante nadie. Luego del Mundial la ansiedad nos puede comer por pensar que somos más de lo que somos, pero esperamos que desde la Federación se pueda manejar esto y se consigan los mejores resultados.