La Reserva UDH gana 3 puntos en Cajamarca

El partido de reservas entre los cuadros del UTC y Alianza Universidad, lo ganaron los azulgranas por 0-7, por la cuarta fecha del Campeonato Apertura disputado ayer en Cajamarca.

El partido se jugó en condiciones irregulares porque el equipo local no tenía carnés de cancha y por lo tanto correspondía el walk over. Sin embargo los dirigentes locales quisieron jugarlo a como dé lugar y presionaron al comisario para que lo autorice como partido oficial; no obstantes este no quiso comprometerse y consultó a Lima y la FPF autorizó que se juegue pero solo con los jugadores que tienen carné. Al final UTC presentó solo 8 jugadores y salvaron el w. o., pero recibieron una goleada que no estaba en sus cálculos.

Como es de suponer, los huanuqueños aprovecharon la situación e impusieron la ventaja de tres jugadores más que tuvieron y redondearon el resultado con goles de Saúl Reyes (2), Carlos Elías (2), Rojas (2) y Elfer Zambrano.

La Reserva UDH con este triunfo sumó 7 puntos y se colocó en lugar expectante de la tabla de posiciones.