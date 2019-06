La Reserva UDH sufrió otro revés

Con Jack Durán como refuerzo, la Reserva UDH cayó ante el Sporting Cristal, por 1-2 en partido con pésimo arbitraje del ayacuchano Conislla, con bronca y dos expulsados de cada de cada equipo.

Durán Marcó la diferencia con su juego veloz y hábil y fue una pesadilla para la defensa rival que solo a patadas pudo pararlo con la complicidad del árbitro. A los 22’ Durán puso el tanto azulgrana en rápido contragolpe ganándole en la salida al arquero para ponerla por encima de su cabeza pese al esfuerzo de un zaguero para evitarlo.

En la segunda etapa Cristal buscó la igualdad con mejor juego y a los 5’ Canela lo consiguió.

A los 23’ del segundo tiempo se produjo una gresca provocada por los celestes que casi le rompen la pierna a un aliancista, intervinieron casi todos y el árbitro expulsó a dos del Cristal y a Rojas de Alianza (Rojas), que no tuvo nada que ver en el problema.

La ventaja no le sirvió de nada a los locales porque los celestes con un hombre menos jugaron mejor y anotaron su segundo tanto casi a los 44’. El árbitro dio 8’ de descuento pero el marcador no varió. Lo más saltante del descuento fue la expulsión directa de Sergio Tarazona que no estuvo ni 5’ en el campo.