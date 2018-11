La vuelta no se jugaría en el Campeonísimo

El club Alianza Universidad presentó un recurso a la FPF solicitando una inspección ocular al estadio Campeonísmo de Talara, considerado como escenario del partido de vuelta entre el Torino y Alianza. Sin embargo, este cotejo se jugaría en otro escenario si la comisión encargada de la inspección informa negativamente, es decir, si no da el pase al estadio.

El delegado del Alianza UDH, Jorge Rojas, expresó a Ahora Deportes, que el club solicitó la inspección debido que el estadio no reúne las condiciones que establece el reglamento de la Copa Perú para un partido de esta etapa. Añadió que el campo de fútbol es un pedregal sin hierba que no permite jugar al fútbol normalmente y que las demás instalaciones no garantizan la seguridad de los visitantes, árbitros y comisarios, por lo que solicitó la inspección a fin que se designe otro escenario.

La Comisión Nacional de Fútbol Aficionado envió un documento a Hugo Vizcardo Herrera, presidente de la Liga Departamental de Piura, informándole sobre la inspección y que él acompañe y dé las facilidades del caso a la comisión que ejecutará la diligencia.

Hoy lunes desde las 9:00 am, la comisión integrada Héctor Jara Lavado (Junín) y Carlos Benalcázar Luna, oficial de seguridad de la FPF, que realizarán la inspección al Estadio Campeonísimo.

El documento lleva las firmas de Lucio Alva Ochoa, presidente de la CNFA y Luis Alberto Sánchez Campos, secretario.