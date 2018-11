Laura: El tiro me sorprendió

El gol que concedió Carlos Laura podría perjudicar a los aliancistas para el partido de vuelta. Un tiro libre desde casi el corner, enviado por el defensa Mesías, no lo pudo contener ni desviar y cuando quiso reaccionar la pelota estaba en el fondo del arco. El veterano portero dijo que no esperaba el tiro al arco y por eso se vio sorprendido.

“Asumo la responsabilidad del gol. Me sorprendió el tiro, yo creí que iba a ser centro al área pero vino directamente al arco y me sorprendió, ya no pude reaccionar. Son cosas que pasan en el fútbol. Es un partido de 180 minutos y todavía faltan 90, ellos salieron solo a defenderse y aprovecharon una pelota parada. Todavía tenemos que jugar allá en el norte, si ellos juegan como hoy, les ganamos. Les vamos a jugar igual, vamos a ir a ganar, ellos trataron de desesperarnos y nosotros vamos a hacer lo mismo, en eso soy especialista”, expresó.