«Le podemos ganar a cualquiera, los jugadores lo tienen claro»

El 2 de marzo de 2015, llegó a nuestro país Ricardo Gareca con ilusiones para con nuestra Selección. En conferencia de prensa dijo: “Yo creo en el jugador peruano y en el potencial que tiene”. Luego la historia se cuenta por sí sola, nos hizo ganar en plazas muy difíciles, nos llevó al Mundial y exportó jugadores del torneo nacional al extranjero.

Esta noche nuestra selección se enfrenta a Chile por la semifinal de la Copa América. Esta vez, Gareca expresó: «Perú es una selección muy fuerte, es una selección que se ha ido haciendo con las adversidades. Son muy fuertes los muchachos. Nos podrán superar pero el aspecto anímico es una parte fuerte del equipo. En ese aspecto no estamos preocupados. No es un punto, no que nos preocupa. Los muchachos han ido mejorando, más allá de algún traspié, pero han sabido reponerse».

Ricardo Gareca siempre tuvo buena relación y confianza con su comando técnico y plantel de jugadores.