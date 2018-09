León-Alianza UDH, hoy por el pase a la segunda fase

El segundo choque entre León y Alianza UDH se disputará hoy desde las 3.00 de la tarde en el Heraclio Tapia, con la necesidad de ambos de ganar sí o sí para asegurarse un cupo a la segunda fase o por lo menos al repechaje.

Se prevé que será otro duelo muy caliente y de poder a poder. León será local, pero eso no quiere decir que es favorito, todo lo contrario, Alianza porque es considerado mejor equipo tiene la necesidad de ganar y demostrarlo, lo que no lo ha conseguido en los últimos topes entre ambos.

La única baja azulgrana es la del atacante Alex Trujillo, pero tiene como alternativas a Leyva y al propio Conde para hacer la dupla de atacantes con Portilla; además están aptos para volver a la cancha Paúl Bashi, los suspendidos Rivas y Sernaqué, así como a Morales que no estuvo el domingo por lesión.

Este encuentro también será arbitrado por terna de Lima, designada por la Conar, pese a la oposición de León. En esta ocasión el central será árbitro FIFA, lo que no fue el domingo. Dirigentes de León la semana pasada pidieron que los dirija una terna local, lo que sucedió es que la Liga Departamental solicitó a la Conar las ternas para los dos partidos, anticipándose al pedido de León.

Las entradas al estadio costarán S/15.00 localidades de occidente y S/10.00 las de oriente.