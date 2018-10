León de Huánuco casi eliminado

Sobre el cierre de la presente edición, Ahora Deportes obtuvo anoche la información procedente de la Comisión Nacional de Fútbol de Aficionado que hasta mañana miércoles el León tiene plazo para presentar ante la Cámara de Conciliación de Disputas el documento de cancelación o refinanciación de sus deudas que mantiene con la Safap y con el club Sporting Cristal. Si no lo hace hasta mañana perderá dos puntos, pero no se los darían al Alianza UDH.

Lo que se ha sabido es que el León llegó a un acuerdo con el Sporting Cristal pero el presidente está fuera del país y es el único que puede firmar el acuerdo y por eso el León está demorando en presentarlo a la Cámara. Sin embargo, la situación no sería así tan cierta, sino que el Cristal estaría exigiendo que el León cancele el total de la deuda y no quiere otro arreglo; mientras que la Safap a través de su asesoría legal también exigiendo lo mismo, porque son deudas que arrastra desde 2015, que las estaba pagando en cuotas mensuales pero que hace un tiempo ha dejado de cumplir.

Aparte de ello, se sabe que León debe a la Asociación de Fútbol Profesional una suma de alrededor de S/300 000, que si lo reclama se complicaría más su situación.

Lo cierto es que si León no presenta hasta mañana el documento de cancelación de sus deudas, perdería dos puntos y podría quedar fuera del repechaje.