El portero huanuqueño Eduardo Figueroa quien viene de la Segunda Profesional, el atacante José Shoro ex Alianza Universidad, el marcador central Frank Carranza y el volante Gonzalo Sotomayor, ambos procedentes del Sport La Vid de Concepción, Junín, y jugaron el año pasado en la etapa nacional de la Copa Perú, el volante Giomar Navarro procedente del Micaela Bastidas de Amarilis y el portero Max Shupingahua quien viene del Defensor San Alejandro de Ucayali, son los principales elementos que comenzaron a trabajar ayer en el inicio de la pretemporada de León, bajo la conducción de Nifflin Bermúdez con miras al campeonato 2018 que comenzará el 11 de febrero. Su situación todavía no es clara porque aún no arreglaron, pero todos expresaron su voluntad de vestir la casaquilla crema y por eso vinieron en cuanto recibieron la invitación del entrenador. Asimismo expresaron que esperan responder a la confianza del club y a las exigencias de la afición.

El primer día de trabajo consistió en preparación física y se realizó en la losa deportiva en el local de jr. Dos de Mayo cuadra 7.

Otros jugadores que entrenaron son: Patrick Soto (delantero) con cesión temporal del Tambillo Grande de Las Palmas y un grupo de jóvenes menores para cubrir plazas de menores de 18 años, entre ellos: Samuel Ríos, Yuri Villavicencio, Diego García, Nilton Noreña, Marlon Mallqui procede de Micaela Bastidas, Jared Domínguez, el único que quedó del plantel del año pasado.

Nifflin Bermúdez señaló que están por llegar otros elementos de la capital y de Huánuco e invitó a entrenar a quienes deseen mostrar sus condiciones, especialmente los menores de 18 años.

Los rivales que tendrá León de Huánuco en el campeonato serán, el América en la primera fecha y Los Ángeles en la segunda.