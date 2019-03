León de Huánuco en el abandono

Lo que ha venido informando Ahora Deportes, referente a la situación del club León de Huánuco, se confirmó el domingo, cuando se supo que la exalcaldesa de Honoria, Justina Reátegui, quien había aceptado asumir la presidencia del club, finalmente desistió y renunció al no poder hacerse cargo de un equipo para el que se necesita una fuerte inversión.

El domingo, el delegado Juan Mori manifestó a Ahora Deportes que hay 7 jugadores que estaban listos para incorporarse con sus documentos en regla, pero el problema era que el club no puede pagarles. Por esta misma situación, varios jugadores se han retirado en busca de nuevos horizontes, como el portero Michel Ruiz, los volantes Ávila y Santillán y otros están tomando el mismo camino. Asimismo, Carranza había arreglado pero prefirió no venir porque no tenía garantías.

El domingo el plantel no iba a salir a jugar con el Tarapacá, pero se hizo presente el médico Raúl Torres quien al parecer asumiría el cargo y se comprometió que les iba a arreglar, lo que hasta ayer no había ocurrido porque no está aún claro en qué condiciones se haría cargo del club. A todo esto se sabe que el Sr. Luis Picón seguiría teniendo injerencia y no quiere dejar el club.