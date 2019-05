León de Huánuco oficializó solicitud de invitación

La noche del miércoles, el delegado del club León de Huánuco, Juan Mori Saldívar, presentó a la Liga de Fútbol de Huánuco un documento dirigido a la Liga Provincial solicitando participar en la etapa provincial de la Copa Perú en calidad de invitado.

“Personas que dicen representar al club León de Huánuco han presentado a la Liga Provincial, una solicitud para que se le considere participar en la etapa provincial. Yo les respondí verbalmente que con ellos no podía tratar porque no son dirigentes reconocidos del club. Asimismo les indiqué que el reglamento y las Bases de la Copa Perú no permiten participación de equipos invitados. Sin embargo estamos tramitando el caso para que la Comisión de Justicia disponga según el reglamento, y que quede claro que es en aplicación estricta de las Bases de la Copa Perú a las que debemos acatar, de lo contrario nos arriesgamos a recibir sanciones”, dijo Osmíder Herrera, presidente de la Liga Provincial de Huánuco.