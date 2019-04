León de Huánuco sigue en situación crítica

El delegado del club León de Huánuco, Juan Mori Sandoval, expresó su preocupación por la situación tanto deportiva como económica que atraviesa el club León de Huánuco, sobre todo porque con el equipo actual sus posibilidades de avanzar en la Copa Perú son limitadas.

Mori señaló que las tres últimas fechas de la primera rueda ha jugado con un equipo en su mayoría de juveniles y con entrenador interino porque el titular renunció y hasta cinco considerados titulares, venidos de la capital hicieron abandono del plantel por la situación que es de dominio público.

Mori dijo que los nuevos dirigentes ofrecieron hace un mes traer un nuevo entrenador y cuatro jugadores, lo cual hasta la fecha ha sido mentira. Lo cierto es que no hay posibilidades de traer refuerzos y no sabemos cuál será el plan de trabajo de los nuevos dirigentes. Además, el club está debiendo a la Liga porque no pagó su garantía e inscribió jugadores sin pagar los aranceles. Se debe S/ 580 y en vez de recibir lo que corresponde por las taquillas tenemos que reintegrar porque debemos”, dijo Mori.