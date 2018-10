León de Huánuco vs Torino este domingo

Finalmente se aclaró la situación del club León de Huánuco al arreglar sus deudas con la Agremiación y con el club Sporting Cristal.

En la tabla de posiciones, finalmente quedó en la ubicación 21° con 10 puntos, debido a que la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado le restó un punto de su haber, por orden de la Cámara de Resolución de Disputas por incumplir con sus compromisos de deudas.

No se sabe en qué habrá quedado el reclamo que presentó Alianza Universidad contra el cuadro crema. Ni Lucio Alva, ni el delegado del cuadro azulgrana lo supieron explicar, señalando que la Comisión de Justicia no dice nada al respecto y que el punto que le restaron es un trámite administrativo dispuesto por la Cámara de Conciliación, lo cual significa que el reclamo quedó en el aire.

Lo cierto es que quedó definido que León jugará el repechaje para definir su pase a los octavos de final, ante el cuadro talareño, partido que la prensa capitalina ha calificado como el más importante emparejamiento del repechaje.

Este partido está programado para este domingo desde las 3.00 pm en el estadio Heraclio Tapia León. León llega en buenas condiciones, aunque hay cierta preocupación en el comando técnico porque no dispone de alternativas para conformar el equipo titular porque el plantel es corto. El objetivo de León es establecer un marcador claro para defender la ventaja en el tope de vuelta.