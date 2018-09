León podría quedar fuera del repechaje

León sintió el intenso trajín y el desgaste del primer partido, así como las ausencias de jugadores impedidos de jugar por lesiones y por las expulsiones, y al no tener reemplazantes del mismo nivel entró muy disminuido a la cancha y pagó las consecuencias. Jorge Arteaga y los jugadores que accedieron a conversar con los reporteros de este diario, afirmaron que no pudieron hacer nada para impedir la derrota por las dos expulsiones, dos lesionados de consideración que no pudieron jugar; algunos como Gargate que está golpeado y hace semanas que viene jugando así, todo ello porque el plantel es muy reducido y no tiene elementos de igual o mejor nivel que los titulares.

Se notó un equipo completamente extenuado al que la garra y la actitud no le bastó para contrarrestar la superioridad rival y lo reconocieron con hidalguía.

Expresaron que el hecho de haber bajado al puesto 26°, ya fuera del repechaje, no quiere decir que el León ya está eliminado, porque hay muchos equipos en la misma situación y que ganando los dos partidos que faltan todavía tiene posibilidades. Señalaron que seguirán luchando pese a las adversidades y que este domingo en Pucallpa dejarán todo ante un rival ya eliminado, para seguir en carrera.