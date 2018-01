El presidente de la Liga Departamental se refirió a la situación del club León de Huánuco, que presuntamente está impedido de jugar el campeonato en la Liga Distrital por no pagar una deuda a la Safap y al club Sporting Cristal. Lucio Alva afirmó que no es de su competencia autorizar o prohibir que juegue en el campeonato y mientras no tenga una resolución de la FPF que aclare su situación no le puede impedir ni autorizar. Añadió que tampoco puede salir a favor o en contra de un club, sino que su función es hacer que los campeonatos se realicen de la mejor manera y que no se cometan faltas al reglamento.

“Yo no le puedo impedir porque no hay una resolución de la FPF que me ordene expresamente que no le permita jugar. Voy a consultar sobre su situación a la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado que me ha enviado los documentos de su deuda, emitidos por la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas. Ahí no me dice que está prohibido de jugar. Mientras cumpla con el reglamento León puede participar, pero si le reclaman sabrá cómo resolver su problema porque yo no puedo salir a favor o en contra sino hacer que cumpla el reglamento”, expresó.

Hay que indicar que con fecha 29 de diciembre de 2017, la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado, con las firmas del presidente Franklin Chuquizuta y del secretario Luis Alberto Sánchez, remitió a la LDFH el oficio n.° 557 informándole que la CNFA ha recibido la Notificación n.° 1649 de la Cámara de Conciliación dándole a conocer que el club León de Huánuco no cumplió con el pago establecido por la Cámara, para su conocimiento y atención. Alva se lava las manos diciendo que él no puede impedirlo, porque el documento es claro en señalar que es para su atención, es decir, para que le haga cumplir la deuda.