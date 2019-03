León vs Los Ángeles, partido de fondo de mañana

El cotejo de mayor interés de la quinta jornada de la Liga de Huánuco será entre León de Huánuco y Los Ángeles. Con el plantel que tiene el cuadro crema, es candidato obligatorio al título, pero por los problemas ajenos se encuentra en esta delicada situación, mientras que Los Ángeles siempre es un equipo difícil y luchador para cualquiera.

Otro partido interesante, será el de semifondo, entre la Unheval y Santander, por el puntaje que maneja cada uno, con lo que tienen opciones de clasificar.

La quinta fecha se jugará en dos partes: hoy sábado en la mañana en el estadio de la Unheval habrá tres partidos y mañana domingo dos en el estadio Heraclio Tapia.

Programa de la quinta fecha

Sábado 23 de marzo

Estadio de la Unheval

8.50 am Tarapacá vs Jorge Chávez

10.45 am América vs Amigos de Alianza

12.45 pm Bielovucic vs Miguel Grau

Domingo 24 de marzo

Estadio Heraclio Tapia L.

1.30 p.m. Unheval vs Real Santander

3.30 p.m. León de Hco. vs Los Ángeles