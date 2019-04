Lesionan de gravedad a alumno del Von Neumann

Leonardo Loyola Melgarejo, alumno del colegio Von Neumann, sufrió graves lesiones al ser agredido por un rival del colegio Illathupa, durante la disputa de un partido de futsal, categoría B de los Juegos Escolares 2019, que se disputó el domingo en el coliseo Kotosh.

El padre del herido, denunció que el causante agredió a mansalva a su hijo que se desempeña de arquero, propinándole un codazo en la boca con todas sus fuerzas, producto de lo cual Leonardo Loyola sufrió la pérdida de tres dientes y tuvo que ser operado de urgencia. Señaló que el incidente ocurrió delante del árbitro quien mostró indiferencia pese a la gravedad de la agresión, por tratarse de un árbitro improvisado que desconoce las reglas de juego. Más aún, el Sr. Loyola afirmó que los organizadores brillaron por su ausencia, en el local no había ni siquiera un botiquín y solo estaba una persona en la puerta cobrando entradas. Asimismo, señaló que el coliseo Kotosh es peligroso para los Juegos Escolares y este tipo de actividades escolares deben realizarse en escenarios seguros como el coliseo 15 de Agosto y con todas las garantías.

No hay quién se responsabiliza por lo que pasó y el padre de familia expresó que denunciará penalmente a los organizadores por organizar el campeonato en un escenario no aparente, por no hacerse presentes y por no brindar seguridad a los competidores.