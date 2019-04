Lesiones empiezan a pasar factura en Alianza UDH

Tanto en los partidos como en los entrenamientos, las lesiones empiezan a menudear en la plantilla azulgrana. Oscar Vílchez no puede jugar hace 3 fechas, Aponzá no lo hizo cerca de un mes, en esta fecha volvió pero no estaba al cien por ciento, el arquero Castellanos, Bashi, Morales, Rossel y Pajoy fueron baja también por lesión, este último iba a arrancar pero en el calentamiento sufrió un problema en el abductor y tuvo que quedarse en la banca.

Asimismo, para tener que cumplir con la bolsa de minutos, el profesor Revollar tuvo que alinear el juvenil Rovegno y dejó en la banca a Gambetta junto con Cámara, aunque este jugó en la reserva y le dio el triunfo con un gol de cabeza.

Hay que destacar el trabajo de Rovegno, fue impecable al extremo que el técnico dijo que se queda de titular; lo mismo que el de Gerardo Belandres, quien debutó de lateral derecho y aprovechó su oportunidad.

Aparentemente, Alianza tiene buena banca y todos los que ingresan no dejan extrañar a los titulares.