Liberan a sujeto involucrado en asesinato de Marcelino Reynaga Martínez

José Luis Granda Bernedo, alias “Gato”, uno de los implicados en el asalto y muerte de Marcelino Reynaga Martínez, catedrático de la Unheval, saldrá del penal y cumplirá arresto domiciliario en su vivienda ubicada en La Victoria, Lima.

En la audiencia, el abogado argumentó que su patrocinado Granda Bernedo tiene una enfermedad grave (hipertensión), presentó una historia clínica del 2014 y refirió que Granda se encuentra dentro de las poblaciones vulnerables de contraer el COVID-19 dentro del penal.

Sin embargo, el fiscal Luis Vizcarra, cuestionó que se presente una historia clínica del año 2014 y que uno de los documentos no tiene firma del médico. Refirió, además, que no existe riesgo en su salud, porque el INPE viene realizando controles, y no existen contagios de COVID-19 en el penal de Potracancha.

El juez Víctor Guzmán Afán, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, tras escuchar los alegaros en una audiencia virtual del 25 de mayo, dispuso que Granda cumpla arresto domiciliario. Esto causó malestar en los familiares, quienes reprocharon que “Gato” saldrá del penal pese a no existir un informe médico contundente de su salud.

“El juez ha ordenado liberar a ‘Gato’ para darle el beneficio de arresto domiciliario pese a existir pruebas en su contra que demuestran el seguimiento que hizo este delincuente a su víctima cuando retiraba dinero del banco. Después dio aviso a sus cómplices, quienes le quitaron la vida y ocasionaron un profundo dolor a toda nuestra familia. Ahora este dolor se agranda por esta injusticia”, dijo un familiar.

“Gato”, que tiene un gran historial delictivo, fue recluido en el penal de Potracancha en enero de este año, para cumplir nueve meses de prisión preventiva; sin embargo, luego de cuatro meses saldrá del centro penitenciario para cumplir arresto domiciliario. El juez dispuso el pago de 10 000 soles por concepto de caución económica al imputado.

El fiscala cargo de la investigación apeló la decisión del juez.

Hechos

Marcelino Reynaga Martinez (57) fue acribillado por cuatro delincuentes con el fin de arrebatarle 5000 soles que retiró del banco ScotiaBank. El delito ocurrió el ocho de enero de 2019 a las 6:00 p. m. en la puerta de su casa ubicada en el jirón San Cristóbal.

Los policías, tras investigaciones, determinaron que José Luis Granda Bernedo, alias “Gato”, realizó el marcaje al catedrático dentro del banco e informó a su cómplices, quienes lo siguieron y asesinaron por resistirse al asalto.