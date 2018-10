Lideresa de FP acusó a Vizcarra de atacar al Congreso

“Veo a un presidente desconfiado y que ataca al Congreso y a las instituciones constantemente, las confronta. Tampoco tiene interés en esta campaña de persecución política. También hay muchas necesidades en el país, el presidente no tiene urgencia en apoyar a la gente del norte. Debería preocuparse más de estos problemas reales. Está más preocupado en hacer política que en resolverle los problemas a la gente”.

Así se expresó la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, al acusar al presidente Martín Vizcarra de atacar al Congreso de la República para obtener popularidad.

Fujimori Higuchi destacó que el Ejecutivo en general ataca al Congreso por puro populismo. “Veo un ánimo permanente de querer dañar la imagen del Congreso, tratando de obtener más popularidad”, señaló.

No obstante, la excandidata presidencial evitó responsabilizar al Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Martín Vizcarra, el premier César Villanueva y la vicepresidenta Mercedes Aráoz, de la supuesta “persecución política” que aqueja su organización.

“No me consta, pero lamentablemente la ve con indiferencia, se pone de costado. El premier, respetando la independencia de poderes, debería pronunciarse sobre el daño que se está haciendo a los partidos políticos juzgandolos como organizaciones criminales”, afirmó Keiko Fujimori.