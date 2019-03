Liga de Chinchao arranca torneo este domingo

El presidente de la Liga Distrital de Fútbol de Chinchao, Luis Picón Castro, informó que ha quedado definido que este domingo 3 de marzo arrancará la etapa distrital de la Copa Perú en ese distrito, con cuatro partidos a disputarse en el flamante estadio municipal de grass sintético, que sin embargo aún no lo tiene asegurado porque la municipalidad les pone algunas trabas.

Nueve equipos participarán en el torneo que se jugará en una rueda completa de nueve fechas, más tres de la liguilla, debiendo culminar el certamen el 5 de mayo. El ganador de la primera rueda clasificará a la final distrital, mientras que el segundo y tercero jugarán un repechaje para el segundo finalista. Los finalistas jugarán un partido para definir al campeón y subcampeón.

Programa de la primera fecha

Domingo 3 de marzo

Estadio Municipal de Acomayo

9.00 a.m. Juventus Cochas vs Decna

11.00 a.m. Los Andes F. C. vs San Pedro

1.00 p.m. Sportmans vs Dos de Enero

3.00 p.m. Alianza Acomayo vs Estudiantes Íntimos

Libre: Decna Junior