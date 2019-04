Liga programa octava fecha del campeonato

La octava jornada del torneo de la Liga de Fútbol de Huánuco se disputará este fin de semana en dos partes. El sábado habrá cuatro cotejos en la cancha del estadio de la Unheval en Cayhuayna y el lunes 15 habrá un partido nocturno en el estadio Heraclio Tapia León, donde el León de Huánuco enfrentará a la Unheval. Este será el choque más importante de esta fecha, puesto que uno de ellos asegurará su pase a la liguilla; mientras que el puntero Miguel Grau tendrá como rival al Real Santander.

Hay tres vacantes para la liguilla de los cuatro grandes, para las que hay seis candidatos que son: Unheval, América, León de Huánuco, Los Ángeles, Tarapacá e incluso Istap, en ese orden, separados por muy pocos puntos, pero faltando a algunos tres partidos y a otros cuatro, hay 9 y 12 puntos en juego que definirán la clasificación.

Programa de la octava fecha

Sábado 13 de abril

Estadio de la Unheval

8.50 a.m. Amigos de Alianza vs Jorge Chávez

10.45 a.m. Cultural Tarapacá vs Bielovucic

12.45 p.m. Deportivo América vs Istap

2.45 p.m. Real Santander vs Miguel Grau

Lunes 15 de abril

Estadio Heraclio Tapia L.

7.00 p.m. León de Huánuco vs Unheval