Llaves de los repechajes

Al finalizar la primera fase de la Etapa Nacional de la Copa Perú, 16 equipos se han clasificado para jugar el reprechaje que se disputarán en llaves de dos equipos en partidos de ida y vuelta; de estos enfrentamientos quedarán ocho ganadores que pasarán a los octavos de final, junto con los 8 clasificados directamente.

El repechaje lo jugarán los equipos ubicados entre los puestos 9° al 24° de la tabla de posiciones nacional, según la siguiente programación:

Social Venus vs CD Parachique (9° vs 24°)

Santos FC de Ica vs Andahuaylas (10° vs 23°)

Huamantanga vs Sport Huanta (11° vs 22°)

Atlético Torino vs Alianza UDH (12° vs 21°)

Dep. Garcilaso vs M. Yanahuanca (13° vs 20°)

Laure Sur vs El Inca de Chao (14° vs 19°)

Dep. Las Palmas vs Bellavista FC (15° vs 18°)

Cred. San Román vs León de Hco. (16° vs 17°)

Nota.- Los equipos ubicados en primer orden (9° al 16°), tendrán la potestad de elegir la localía para el partido de ida, según establece el reglamento. La ida será el 14 y la vuelta el 21 de octubre.