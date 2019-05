Llega maestro coreano de tae kwon do

El Club de tae kwon do J. Muñoz, ha programado para este domingo 26 de mayo un curso técnico de tae kwon do, para lo cual contará con la presencia del maestro coreano Youngi Jeo Lee (cinturón negro 8vo Dan), miembro de la Asociación Panamericana de Tae kwon do (PATU),

El curso abarcará aspectos de combate, poomse y sobre todo actualización de las reglas de combate.

El club J. Muñoz, interesado en capacitar a su alumnos y profesores, comprendiendo que la capacitación es muy importante y sobre todo contando con un maestro de talla internacional como es el maestro Lee, invita a los deportistas, estudiantes de educación, física, docentes y público en general.

Programa

De 9:00 a 10:30 a. m. Para niños de 7 a 11 años.

De 11:00 a. m. a 1:00 p. m. Para niños a partir de 12 años y alumnos a partir de cinturón amarillo.

Costo S/ 25. Otorgará certificado de participación

El curso se desarrollará en el local del club J. Muñoz en La Despensa. Santa María del Valle.