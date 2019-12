Lo bueno, lo malo y lo feo en el deporte en Pasco

Por: Trebor Barzola Eufracio

Con agrado retomamos esta faceta que cada fin año la preparábamos para su publicación; ahora con mayor razón, detallamos sin tapujos en forma sucinta lo acontecido en Pasco en lo que a deporte se refiere durante el año 2109 que se nos va; simplemente se basa en lo bueno, lo malo y lo feo de lo sucedido principalmente en la Copa Perú.

LO BUENO: A pesar de la pésima y cuestionada gestión de los mandamases y dueños del fútbol en Pasco, ya sean la Liga Departamental o el Consejo Regional del Deporte, el aficionado demostró que está para grandes cosas; como nunca llenó el estadio Daniel A. Carrión en el tope Municipal de Agomarca vs. ADT de Tarma; la asistencia bordeó los 10 mil espectadores y se recaudó cerca de S/ 150 mil; lo que no se dio ni siquiera durante los 20 años de fútbol profesional que tuvo Pasco; fue emocionante observar el estadio atiborrado.

También fue buena la labor de Percy Rodríguez Tinco, quien no se cansa de difundir y enseñar el deporte ciencia, cuenta con valores niños y jóvenes que pronto destacarán en el ajedrez.

LO MALO: La postergación por 5 años de la instalación de grass sintético al estadio de Patarcocha, tres gestiones de la Municipalidad Provincial no pueden ejecutarlo por mezquindad política, pese a que hay un presupuesto de más de S/ 1 millón en la mano, perjudicando a niños y jóvenes que no pueden practicar deporte.

Lo malo también fue el desinterés del IPD Pasco en promover el deporte; hubo escasez de actividades deportivas; no existe una política de arraigo en el ente deportivo pasqueño, poco o nada le interesa, solo existen por los suculentos sueldos que perciben; de esto no se salva la Liga Departamental de Fútbol, a duras penas manejó la Copa Federativa, a los clasificados no le dieron ningún incentivo, ni un pan, solo un reciclado trofeo; dicen que nunca tienen dinero. ¿A dónde fue el 10 % para los menores que descontaron en las recaudaciones de la Copa Perú?.

LO FEO: Diríamos lo horrible, fue que la Federación Peruana de Fútbol sin escrúpulos pretende quedarse con la garantía de S/ 8 mil que depositó la Asociación de Residentes Yanacochanos en Lima para la participación del San Juan de Yanacocha en la fase nacional de la Copa Perú; aducen que el club infringió el reglamento en el tope Yanacocha vs ADT en el estadio DAC. ¡Que tal nido de ratas resultó ser la FPF!

También lo feo fue la desorganización de la 38° Maratón Internacional; quizá pecaron de novatos, pues todo estuvo de cabeza; finalmente también fue feo que hasta la fecha sigan cayendo en mesa los clubes sin vigencia de poder.