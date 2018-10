Para el técnico aliancista el cuadro no jugó bien pero dijo que en esta clase de partidos lo importante es ganar. Añadió que al partido de vuelta irán a ganarlo porque esa la única manera de avanzar.

“Fue difícil pero lo importante es que ganamos, en esta clase de partidos de ida y vuelta hay que ganar para seguir adelante. A Jauja iremos a atacar y a ganar, no vamos a tirarnos atrás y defendernos porque sería entregar el resultado. Tuvimos un primer tiempo muy mal, lo reconozco, el rival salió a hacer el partido que le convenía, nosotros caímos en su juego y no nos complicamos, pero felizmente con los cambios y con las indicaciones en el entretiempo mejoramos y llegaron los goles, el marcador debió ser más amplio porque tuvimos ocasiones claras, pero la expulsión de Portilla nos restó fuerza. En Jauja tenemos que ganar y para ello vamos a presentar un equipo diferente”, dijo.