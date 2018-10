“Lo importante es que no nos hicieron gol”

El experimentado portero aliancista expresó que este triunfo es importante porque no le hicieron ningún gol y porque ganaron jugando bien.

“Es un triunfo importante, como todo partido de Copa Perú fue furo y difícil para nosotros, el rival es un buen equipo y tiene buenos jugadores; felizmente el equipo se superó, poco a poco vamos llegando a un buen nivel y creo que hoy pudimos ganar más claramente. Si bien es cierto que sacamos un buen triunfo, todavía faltan 90 minutos para asegurar el pase a cuartos de final. Ahora iremos a Puno no a especular sino a jugar como acá y tratar de ganar; aquí no nos hicieron gol y trataremos que allá sea igual. Es Ugarte es difícil pero nosotros también tenemos nuestro juego y trataremos de imponer eso allá en Puno”, señaló.