Lo que quedó del empate entre Muni y León

Por: Trebor Barzola E.

Cerro de Pasco.- La historia entre Municipal y León se repitió, solo que esta vez fue 0 a 0, felizmente los huanuqueños no hicieron ningún reclamo, pues terminaron acorralados y asustados, se diría que el arquero Michel Ruiz lo salvó de una goleada; a los 7’ Alex Villena solo frente a Ruiz falló la más clara ocasión y así fueron varias las atajadas de Ruiz que terminó ahogando el grito de gol; también destacó la figura del portón Frank Carranza, que no dejó pasar nada, no dio ni una mínima oportunidad a los ataques del Muni; las incursiones del León fueron esporádicas y sin peligro, hasta en los tiros libres el balón no llegó al arco de Aquino, quien tuvo poco trabajo.

Humberto Pari se equivocó al sacar a Jonathan Huacchillo quien era el más incisivo y batallador, Brayan Ramos no lo suplió bien; el otro craso error fue en meter a Héctor León por David Ramos, quien estuvo perdido; no quedaba otra que sacarlo, duró solo 15’ en el campo y fue reemplazado por Jack Enciso y mejoró el equipo; sin embargo no bastó.

Se comentó sobre el 10 huanuqueño Santillán, pero fue controlado fácilmente. En conclusión, al Municipal se le escapó la posibilidad de arrancar la Fase Nacional con un triunfo; los más de 6 mil aficionados que llenaron el estadio DAC salieron un tanto desalentados.