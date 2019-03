Loreto: docentes navegan por río Itaya para matricular a alumnos

Institución educativa N° 601077, situada en el centro poblado Nuevo Liberal, zona baja del distrito de Belén, en Iquitos, presenta poco alumnado desde el inicio del año escolar 2019

Un grupo de docentes de la institución educativa N° 601077, situada en el centro poblado Nuevo Liberal, zona baja del distrito de Belén, en Iquitos (Loreto), navegaron este miércoles el río Itaya a bordo de un bote peque peque, a fin de ubicar y matricular a más de 12 menores en los niveles primaria y secundaria.

El director del colegio, Henry García Tito, informó que desde el inicio del año escolar 2019, el pasado 11 de marzo, los alumnos no se han presentado a pesar que existen algunos menores matriculados que habitan en la jurisdicción.

“La primera semana de clases no recibimos a los alumnos porque no se presentaron, éramos puros maestros. El pasado lunes 18 de marzo, se presentaron dos alumnos por cada aula, entonces, hoy decidimos suspender las clases y navegar por el río Itaya para ubicar a los menores y matricularlos para que reciban educación gratuita de calidad. A pesar que hemos informado a la DREL y UGEL Maynas, sobre el hecho, las autoridades no nos hicieron caso aduciendo que se trata de una zona vulnerable”, dijo García Tito.

Por su parte, la docente Viviana Lozano, indicó que están realizando un plan de sensibilización y concientización a los padres de familia para que sus hijos reciban educación gratuita y se acerquen al colegio.

“Tenemos material educativo, los desayunos del programa Qali Warma, entre otras cosas para brindar a los menores. Nosotros estamos tomando esta iniciativa ya que queremos que nuestros niños reciban educación porque son el futuro del país. Nosotros, estamos tomando la iniciativa para que los niños vuelvan a clases, solo existen algunos matriculados”, sostuvo la maestra.

Por su parte, la DREL y UGEL Maynas no han querido dar sus versiones sobre el hecho. Finalmente, los docentes aseguraron que necesitan ayuda para lograr que los infantes y adolescentes reciban educación bajo ningún costo.