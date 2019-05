Los 18 equipos de la tercera fase provincial

Por: Trebor Barzola E.

Cerro de Pasco.- Quedaron definidos los 18 equipos que disputarán la tercera fase provincial de la Copa Perú en Pasco. Asimismo se han conformado las nueve parejas que se eliminarán en topes de ida y vuelta a muerte súbita. En la serie D, hoy miércoles el Estrella Roja de Cajamarquilla y Unión Cristal de Socorro definirán en tope extra por haber empatado en puntos; el ganador será rival de Asociación FC Rancas. Lo inesperado fue el emparejamiento del Columna Pasco con Once Caldas de Huariaca, que prácticamente será una final adelantada, la ida se jugará en el estadio Augusto Lagos y la vuelta en el Coloso de Yanacancha.

Parejas de la tercera fase

Serie A: Hidro Candelaria vs Unión Pallanchacra

Serie B: San Antonio vs Unión Pasco

Serie C: Once Caldas vs Columna Pasco

Serie D: AD Tecnomin FC vs Estrella Roja

SerIe E: Asociación Rancas vs San Pedro de Auquimarca

Serie F: Municipal de Vicco vs Tottenham 09 de Huayllay

Serie G: Municipal Agomarca vs Centro Rancas

Serie H: Unión Córdova vs Social Inca de Paucartambo

Serie I: Mariscal Sucre Aco vs Centro Cultural