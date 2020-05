Los anticuerpos de la llama podrían ser clave para derrotar al COVID-19

«Es uno de los primeros anticuerpos conocidos para neutralizar el SARS-CoV-2»

Según un nuevo estudio publicado en la revista Cell Tuesday por un equipo internacional de investigadores, los anticuerpos encontrados en la sangre de las llamas pudieron evitar las infecciones por COVID.

«Este es uno de los primeros anticuerpos que se sabe que neutraliza el SARS-CoV-2», dijo Jason McLellan, de la Universidad de Texas en Austin y coautor del estudio, en un comunicado.

Los investigadores se basaron en investigaciones previas de hace cuatro años en las que encontraron que los anticuerpos de una llama de 9 meses llamada Winter podían neutralizar los virus SARS-CoV-1 y MERS-CoV durante seis semanas.

Afortunadamente, los anticuerpos de Winter, que ahora tiene cuatro años, también evitaron el SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19.

Investigaciones

Sorprendentemente, esta no es la primera vez que se usan llamas en la investigación de anticuerpos, informó el diario The New York Times. Los anticuerpos de llama se han utilizado en trabajos relacionados con el VIH y la influenza, donde ayudaron a descubrir terapias prometedoras.

Gracias al pequeño tamaño de los anticuerpos de las llamas, pueden conectarse con diferentes partes del virus con mayor facilidad.

«La unión de este anticuerpo a la espiga puede prevenir el apego y la entrada, lo que efectivamente neutraliza el virus», Daniel Wrapp, Dartmouth Ph.D. candidato y coautor, explicado en el comunicado.

Los científicos esperan que un plan de tratamiento para los recién infectados en forma de terapias con anticuerpos sea particularmente prometedor. «Las vacunas deben administrarse uno o dos meses antes de la infección para brindar protección», dijo McLellan en el comunicado. «Con las terapias con anticuerpos, se le está dando directamente a alguien los anticuerpos protectores y, por lo tanto, inmediatamente después del tratamiento, se deben proteger».

«Los anticuerpos también podrían usarse para tratar a alguien que ya está enfermo para disminuir la gravedad de la enfermedad», agregó McLellan.

«Todavía hay mucho trabajo por hacer para tratar de llevar esto a la clínica», dijo al Times Xavier Saelens, virólogo molecular de la Universidad de Gante en Bélgica y coautor. «Si funciona, Llama Winter merece una estatua».