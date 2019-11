Luciana García Martel

6to Elementary Roosevelt School

Este gran libro de poesía, que nada en un mar de amores, inspira y conmueve porque para la poesía no existe un muro que impida soñar o imaginar. Los versos del capitán de Pablo Neruda que leí por sugerencia de mi profesor me hicieron ver que cada persona tiene un amor de telenovela, también me enseñó sobre el compañerismo porque en la guerra no se deja a un soldado por más que esté muerto.

Las mujeres tenemos que sacar a la luz nuestra vena poética; no podemos quedarnos atrás, no implica un varón escribe libros. Las mujeres tenemos que sobresalir. ¿Por qué todo lo que hace un varón? Yo no quiero que en mi país siga habiendo machismo.

Esto fue lo que me motivó para resaltar mi vena poética y no privarla. Se preguntarán por qué una niña hace este tipo de cosas, tal vez de adulta no lo haré. Lo único que yo quiero es aumentar en mi lectura de poesía. La poesía me inspiró, me dejó soñar libremente. Me inspiró a escribir un libro titulado Las mujeres no callemos de lo que anhelamos. En el fondo de nuestro corazón para la imaginación no hay límites. El único que los pone eres tú; nunca subestimes el poder de la imaginación. Qué pasaría si la imaginación toca tus puertas. ¿Lo rechazarías?

El poema Insecto es el que más he gustado. Un insecto tiene un corazón, para muchos no tiene sentimientos. Estos versos me hacen ver la belleza de la mujer. El poeta habla de un amor de verdad, ese amor interior. No hay nada mejor que dedicarle poesía a una mujer. La poesía te deja soñar.