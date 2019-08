Lucio Alva: “Hubo mala interpretación de la votación”

Respecto a la votación en la que no se aprobó el nuevo estatuto de la FPF, en Asamblea de Bases realizada ayer, el presidente de la Liga Departamental de Huánuco, Lucio Alva Ochoa, dijo que el nuevo estatuto sí se aprobó, porque votaron por el sí 31 presidentes, cinco se abstuvieron y los demás no asistieron. Añadió que por un problema de interpretación del reglamento, todo quedó en stand by hasta que la FIFA resuelva la observación.

“Resulta que el reglamento de la FIFA señala que el estatuto debe ser aprobado por el 80 % de las Bases y aquí se ha dado eso porque lo aprobaron 31 de los 43 representantes. Lo que se ha observado es que para ser válida la votación, es que debe ser aprobado por el 80% de los asistentes o del total de asambleístas. Eso es lo que ha pasado. La observación lo va a resolver la FIFA y en la próxima Asamblea de Bases ya se definirá esta situación”, expresó Lucio Alva.

De otro lado, respecto a las elecciones para cambio de dirigentes de las ligas distritales, provinciales, departamentales y FPF, el cronograma recién se aprobará una vez que se apruebe el nuevo estatuto.