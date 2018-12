Lucio Alva no declaró sobre caso de soborno

En relación a publicaciones de medios capitalinos que Lucio Alva habría declarado que el caso denunciado de soborno que habrían recibido jugadores del UDA en la Finalísima de la Copa Perú, Lucio Alva, presidente de la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado, aclaró que a él nadie le ha preguntado sobre este caso y menos ha declarado que investigarán o sancionarán al citado club. Lo único que dijo es que el campeón es Molinos El Pirata y que es un hecho que no se pueden cambiar.

“Es falso que yo haya declarado así, no sé de dónde, ni quién habrá publicado es versión, a mí nadie me ha entrevistado sobre el caso y menos he declarado de esa manera. Yo no me llevo por rumores y sobre rumores no puedo investigar ni sancionar a nadie. Hasta el momento no hay una denuncia oficial sobre un presunto soborno a los jugadores del UDA, para nosotros oficialmente el campeón es Molinos El Pirata y eso ya no va a cambiar. Si hay alguna denuncia y presentan pruebas, investigaremos y será la comisión de justicia la que resuelva si hay lugar a sanciones”, dijo Alva a Ahora Deportes.