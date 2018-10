Lucio Alva viajó a Lima de urgencia

Lucio Alva, presidente de la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado de la FPF afirmó anoche que aún no sabe que si este fin de semana se jugarán los partidos de ida del repechaje. Señaló que estaba viajando de urgencia a Lima para tratar de solucionar el impasse que impide realizar las programaciones.

“En estos momentos (anoche), estoy tratando de contactarme con los demás miembros de la Comisión para enterarme por qué no ha salido la programación si acordamos que sería el martes. Sé que hay impasses entre la Comisión de Justicia y la Cámara de Conciliación y para tratar de solucionar esta situación estoy viajando de urgencia a Lima. Yo creo que mañana miércoles (hoy) ya tendremos solucionado el problema y programaremos los partidos”, expresó.

El reclamo de Alianza Universidad contra el León de Huánuco, por presunta deuda a la Safap, no solo involucra a azulgranas y cremas, sino a otros cuatro clubes clasificados al repechaje. Si se resuelve a favor de Alianza UDH, este subiría en la tabla y León bajaría e incluso podría quedar eliminado. Además en esta misma situación están los clubes Torino, Garcilaso, Huracán y Ugarte de Puno, quienes también deben a la Safap y también podrían restarles puntos.

En todo caso, la presencia de Lucio Alva en Lima agilizará la solución de los reclamos y a más tardar hoy miércoles se estarían programado los partidos de ida del repechaje, tal vez con sorpresas.