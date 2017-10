Nació en la ciudad de Huánuco el 28 de febrero de 1956. Hijo de Santiago Gamarra Gonzales y Rosalía Chaupis Aguirre. Se considera un huanuqueño de pura cepa y como tal, amante de su música. Su máxima expresión en la música se traduce en su banda Los Caballeros de León Huánuco. El destino y la fecha han unido a Lucho Gamarra Chaupis, pues, el 28 de febrero es su natalicio y es el aniversario de la banda de músicos que fundó en el año 1979. Desde Waratuta hasta Indiapa Hueguen Tiene un disco compacto con huainitos y valses innegablemente huanuqueños: Huanuqueño soy de pata amarilla, Pillco Mozo, El Zorzal, Waratuta, Pachawara, Ruge León, Indiapa Hueguen, Pescadorita, Feliz Aniversario, Volando vine, Agonías, Corazón ya no sufras, Cofradía y entre otros temas. Sun fundación Su mentor en la música fue el maestro Ernesto Sánchez Lombardi, director de La Mera Mera. La primera banda que integró fue la de Los Pillco Mozos de Huánuco, posteriormente formó parte de la banda de Los Hermanos Rosales, inmediatamente integró la banda de Francisco Solano y sus hermanos; años después trabajó con la banda de los Hermanos Rivera. El 28 de febrero de 1979 funda su propia banda con el nombre de Los Caballeros de León de Huánuco. Recuerda con afecto a sus primeros integrantes: Augusto Tucto, los hermanos Gayoso, Nelson Miller, Francisco Solano, Víctor Ávila, Nael Deza, los hermanos Príncipe y entre otros que dejaron huella en la banda. Desde su fundación la banda tuvo diferentes generaciones de músicos. En Los Negritos, Baile de Corochano, Pampa, Abanderado y Dama Luis Gamarra Chaupis cuando era joven gustaba bailar de todo: “Sí, en efecto, bailaba de todo, imagínate que bailé de abanderado, corochano mayor, pampa y dama, sí señor, bailé de dama porque me gustaba el arte y no dudaba.

En algún momento de mi vida fui también cantante, me convertí en todo un artista de escenario, cantaba con el marco musical de la Orquesta de Los Hermanos Aguirre, la orquesta Aurora Huanuqueña. Mi nombre artístico era el Príncipe del Huallaga. Un día, cuando estaba cantando en el Plaza de Armas, conocí a los maestros Nicolás Miller, Joaquín Chávez y Florencio Marcellini al escucharlos tocar la trompeta los maestros me inspiraron hacia la ejecución del instrumento y, entonces, me incliné hacia los instrumentos de viento, pero, primeramente ejecuté los instrumentos de percusión”.

Sus vivos recuerdos de los maestros que se fueron Su pasión por la música alterna con sus actividades productivas de lácteos que expende, con su familia, cada fi n de semana en la feria ecológica en la Alameda de la República y con la docencia en la provincia de Pachitea. Es un hombre polifacético y que siente el recuerdo vivo de sus amigos y familiares desde la eternidad: “Tengo vivos recuerdos de los amigos y familiares que se fueron como el maestro Panchito Solano. En fi n, la vida continúa y seguimos dándole con nuestra música a través de nuestra querida banda que lleva el nombre del equipo de fútbol más querido en Huánuco, el León de Huánuco”.