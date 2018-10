Mañana culmina la primera rueda

La Liga Distrital de Fútbol de Huánuco programó para mañana jueves la sétima y última fecha del campeonato de ascenso de Segunda División, aprovechando el feriado de Todos los Santos, ya que se encuentra atrasado por repetidas postergaciones por diferentes motivos.

Se jugarán seis cotejos, tres de cada serie, la mayoría de los será solo para cumplir con el fixture, en vista que en la serie A están definidos los 4 clasificados a la liguilla final, mientras que en la serie B, solo falta definir un cupo, para el que aspiran los conjuntos de Leoncitos Jrs. y Mateo Aguilar, quienes tendrán rivales distintos.

El próximo fin de semana, los 8 equipos clasificados, cuatro de cada serie, jugarán la primera de las tres fechas de la liguilla en busca del ascenso a Primera División, a donde accederá el campeón de cada serie. A esta fase los cuatro equipos clasificados ingresarán en igualdad de condiciones, es decir todos con cero puntos ni bonificaciones.

Programa de la sétima fecha

Jueves 1 de noviembre

Cancha del club Lawn Tennis

8.50 am Real Madrid vs Bernabéu

10.30 am Real Santander vs Jorge Chávez

11.50 am Botín de Oro vs G. Curasi

1.10 pm Leoncio Prado vs Mateo Aguilar

2.30 pm Gato Chacón vs Boca Jrs. Hco.

3.40 pm Leoncitos Jrs. vs Alfonso Ugarte

Libres: Águilas de Huánuco (A) y Amigos de Alianza (B)