Mañana el partido de vuelta en Tingo María

Mañana a las 3.00 p.m. en el estadio de la UNAS de Tingo María se disputará el encuentro de vuelta entre el Tambillo y Racing. Racing estaría en desacuerdo en jugar en ese estadio, porque no está habilitado y no reúne las condiciones ni garantías para la etapa nacional; hoy presentaría un documento a la Liga Departamental advirtiendo que no se presentará si el cotejo se programa en esa cancha.

Al respecto, el dirigente Fidel Silva, señaló que el estadio de la UNAS está habilitado y que Tambillo lo presentó como alterno y en uso de sus derechos ha solicitado que se programe en ese estadio.

“El estadio de Ambo tampoco reúne las condiciones, pero se le ha permitido para ayudarlo. El partido se va disputar en la UNAS. Si el Racing no quiere es su problema, perderá por w. o. y pagará una multa. El presidente dijo que está de acuerdo”, señaló Silva.